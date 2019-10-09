بالفيديو... ثور الإلكة يهاجم امرأة بعد أن مرت بقربه في فترة التناسل

هاجم ثور الإلكة البري الضخم المتنزهين بينهم امرأة في حديقة "روكي ماونتن" الوطنية في ولاية كولورادو بعد أن مروا بين ذكرين اثنين لحيوانات الإلكة عن غير قصد في فترة التناسل.

وتقوم الذكور خلال فترة التناسل عادة باستعراضات عدوانية، كما تقاوم منافسيها على التزاوج مع الإناث، بحسب صحيفة "أي بي سي".

وهاجم ذكر الإلكة المرأة الأمريكية بقرونه الحادة حين حاولت الأخيرة بالتصدي للحيوان برجليها، وحاول شخص آخر من الهروب لكنه وقع وضرب رأسه بالحجر، وأنقذ موظف المنتزه الأشخاص، حيث أوقف سيارته بين الحيوان والمصابين وخاف الإلكة من ضجيج المحرك وهرب.

تلقى المصابون الرعاية الصحية اللازمة وهم على ما يرام الآن، وإثر الحادث طلبت إدارة المنتزه من الزوار بتجنب حيوانات الإلكة.

شرح الخبراء سلوك الحيوان بأنه يحاول حماية إناثه في فترة التناسل.