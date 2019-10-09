القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الممثل السوري إلياس شديد، بتهمة حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة.

ووفقا لمجلة "لها"، استغل المتهم مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه كممثل، وأطلق على نفسه لقب "دونجوان الدراما السورية".

القبض على إلياس شديد بتهمة حيازة الممنوعات https://t.co/zBBDKr9jcu pic.twitter.com/cRPwlbrifv — Khabar3ajel Official (@Khabar3ajelweb) October 8, 2019

وتجرى الأن تحقيقات مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي.

على ذات الصعيد، نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.