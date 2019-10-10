تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف "آيفون سي 2" الجديد...صور+فيديو

التسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل كانت بواسطة التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنعة.
Kuo: iPhone SE2 will look like an iPhone 8 and arrive early 2020 https://t.co/0vcGvGpYQ6 #mingchikuo #mingchikuo #iphonese2 #iphonese2 #gear— Gamer Geek (@GamerGeekNews) October 3, 2019
فبحسب التسريبات، إن الهاتف الجديد سيكون مزودا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهاً بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.
وستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون-8"، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضا.
كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وبحسب التسريبات فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولار.
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