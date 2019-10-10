للعام الثالث على التوالي... أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده

غابت أسرة المطرب المصري، عمرو دياب، عن الاحتفال بعيد ميلاده، قبل أن تتصدر الممثلة المصرية، دينا الشربيني المشهد.

واختفت عبارات التهنئة من أبناء عمرو دياب لوالدهم للعام الثالث على التوالي، إذ لم يكتب أي منهم أية عبارة تهنئة له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وعمرو دياب متزوج من زينة عاشور، وأنجب منها 3 أبناء، هم جنا وعبد الله وكنزي.

في المقابل، احتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين أبرزهم دينا الشربيني، التي يرتبط اسمها به قبل 3 سنوات.

View this post on Instagram ❤️❤️ A post shared by yasminraeis (@yasminraeis) on Oct 9, 2019 at 7:54am PDT

وظهر في الاحتفالية عدد من الفنانين، هم الممثلة المصرية ياسمين رئيس، والمؤلف تامر حبيب، والممثل أحمد السعدني، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والممثل عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، والحديث كثيرا عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، إلا أن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.