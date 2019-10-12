تحذير من كائن بحري ودعوات لقتله ثم تجميده... صور

أصدر مسؤولو دائرة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الأمريكية، تحذيرا عقب ظهور كائن قاتل في بركة مياه.

ونصح المسؤولون بضرورة قتل السمكة على الفور ثم تجميدها، حيث يمكنها العيش في الماء وعلى الأرض، والتي موطنها الأصلي نهر "يانغتسى" في الصين، قبل أن يتم الإبلاغ عن رصدها في 14 ولاية أمريكية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يمكن لسمكة "رأس الأفعى"، الطويلة والرقيقة ذات المظهر الداكن وزعنفة الظهر الطويلة التي تمتد على ظهرها، أن تنمو حتى طول 3 أقدام أو متر واحد تقريبا.

Georgia officials warn people of an invasive fish species (snakehead fish) that can survive on land.



"Kill it immediately." https://t.co/M3XyluExZp pic.twitter.com/797V7Du5Q3 — Complex (@Complex) October 10, 2019

هذه الفصيلة من الأسماك قادرة على "استنشاق الهواء الأمر الذي يسمح لها بالبقاء على الأرض"، وفقا لما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز".

ويمكن لأسماك "رأس الأفعى" التأثير بالسلب على الأنواع المحلية من خلال التنافس على نفس الموارد.

وأوضح المسؤولون أن لدى هذه الأسماك القدرة على افتراس سمك القاروص، مطالبين باصطيادها وقتلها على الفور ثم الاتصال بدائرة الموارد الطبيعية لتوثيق متى وأين تم ذلك.