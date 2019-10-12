ابنة طلعت زكريا تكشف عن وصيته

كشفت ابنة الفنان المصري الراحل، طلعت زكريا، عن وصيته لها قبل وفاته.

وقالت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن والدها أوصاها قبل رحيله بأربعة أيام، بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها هذا العام.

وكتبت: "عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد عليا عمري ما هحتفل به من بعد ما كنت بتحتفل معايا به كل سنة، لغاية السنه اللي فاتت".

وأضافت: "أنت قلبك حاسس يا حبيبي، لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت بـ4 أيام علشان مش هتكون معايا.. ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

وولد طلعت زكريا في عام 1960 بمدينة الإسكندرية وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.

ووقف أمام كبار نجوم الكوميديا في مصر، مثل عادل إمام، وسمير غانم، وشارك في العديد من المسرحيات الكوميدية، منها "بهلول في اسطنبول" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"سكر هانم" و"بابا جاب موز".

وعلى شاشة السينما، لعب بطولة أفلام "طباخ الرئيس" و"الفيل في المنديل" و"حليمو أسطورة الشواطئ"، إلى جانب مشاركته في "حريم كريم" و"جاءنا البيان التالي" و"اوعى وشك" و"غبي منه فيه" و"حاحا وتفاحةط.

كما ظهر في عشرات المسلسلات التلفزيونية، وكان حاضرا بأدائه الصوتي في العديد من المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.

وتوفي طلعت زكريا الثلاثاء الماضي، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزائه الجمعة، بحضور علاء وجمال نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.