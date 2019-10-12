بصورة دون تعليق... تركي آل الشيخ يسخر من عدد حضور بطولة العالم في قطر

سخر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، من عدد الحاضرين في بطولة العالم لألعاب القوى، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة غير مرفقة بتعليق، قارن فيها بين عدد الحضور للبطولة، مع حضور حفل الفريق الغنائي الكوري "بي تي إس" في الرياض، أمس الجمعة.

كما شارك تركي آل الشيخ، عدد من مقاطع الفيديو والصور لحفل "بي تي إس"، الذي أقيم في ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحييه الفرقة في المملكة.

ويأتي حفل الرياض ضمن جولة عالمية تقوم بها فريق "بي تي إس"، تحمل عنوان "Love yourself.. Speak Yourself".

وفاز الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية "BTS"، بلقب "شخصية العام" 2018، بإجماع من قراء مجلة "تايم" الأمريكية.

ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS)، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.

كما أنه وفي وقت سابق من عام 2018، تصدرت الفرقة وللمرة الأولى قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إشارة إلى الانجذاب ناحية هذا النوع العالمي المتنامي.

وساعدت جماهيرية فريق "BTS" في تعزيز صورة العلامة التجارية للمنتجات الكورية الجنوبية في الخارج، حسبما قال المعهد، ما يجعله "قيمة اقتصادية لا يستهان بها".

ويعتقد أن نحو 800 ألف سائح اختاروا كوريا الجنوبية كوجهة لهم في العام الماضي بفضل "BTS"، وهو ما يعادل أكثر من 7% من إجمالي عدد الزوار إلى البلاد.

يشار إلى أن بطولة العالم لألعاب القوى تقام بدورتها السابعة عشر في قطر في على مدار 10 أيام من 27 سبتمبر/أيلول ولغاية اليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما شهدت البطولة بنظامها الجديد للمنافسات إلغاء حصص المنافسات الصباحية، لتقام مساء مع وجود فترات للراحة تمتد لنحو ساعة كاملة للسماح بإقامة الفعاليات الترفيهية والعائلية.