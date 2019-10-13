طريقة انتقام عجوز تعرض للسرقة توقعه في ورطة

اعتقلت الشرطة اليابانية رجلا يبلغ من العمر 61 عاما، إثر قيامه بالانتقام بطريقة غريبة، عقب سرقة مقعد دراجته العام الماضي.

ووفقا لما نشرته تقارير، اتهمت الشرطة اليابانية أكيو هاتوري، بسرقة 159 مقعدا للدراجات.

الرجل العجوز قام بسرقة مقعد إحدى الدراجات، إلا أن المجني عليه نجح في رصده وأبلغ الشرطة التي تعقبت الرجل.

Man steals 159 bicycle seats because someone stole his https://t.co/7Au60poNCy pic.twitter.com/WAcKfU5h8U — Ghana Web Portal (@ghanawebportal) October 13, 2019

وعند مداهمة منزل الجاني، كانت المفاجاة حيث عثرت الشرطة على 159 مقعدا للدراجات في منزله.

وعند التحقيق، قال العجوز الياباني إن دراجته تعرضت للسرقة في صيف 2018، وكان يشعر بخيبة أمل لدرجة أنه أراد أن يشعر الآخرون بألمه.

وبدلا من الإبلاغ عن السرقة، قرر هاتوري الانتقام بالتحول إلى سارق مقاعد الدراجات.