بالفيديو... كارلا حداد تغضب متابعيها بسبب تصرف مثير مع جورج قرداحي

تسبب تصرف مثير للإعلامية اللبنانية كارلا حداد، في إغضاب متابعي برنامجها "Fi male"، الذي يذاع على فضائية "إل بي سي" اللبنانية.

وقامت حداد، مع ضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات البرنامج.

وانتشر مقطع فيديو للفقرة، التي دعت فيها كارلا قرداحي لدهس العنب بقدمه، بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، وتسبب ذلك في إثارة غضب متابعي البرنامج خاصة أنه لم يخلع حذاءه.

جورج قرداحي.. وعصر العنب "بالأرجل" والرقص عليه! pic.twitter.com/DyW0Y5br6K — اخبار الجهراء 🇰🇼 (@aljjahra) October 14, 2019

وخلال الفقرة، ظهرت الإعلامية اللبنانية أثناء خلع حذاءها، وقامت بدهس العنب وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنانة كارول سماحة، وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كثيرون على عدم التعامل بهذا الشكل مع الغذاء، بينما استغرب كثيرون من مشاركة الإعلامي جورج قرداحي في تلك الفقرة، رغم تاريخه الطويل في تقديم البرامج الهادفة.