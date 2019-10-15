الشرطة السعودية تلقي القبض على عصابة تضم امرأتين... والكشف عن جريمتهم...فيديو

تمكنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، من ضبط عصابة لتصنيع الخمور في شقق سكنية، تضم ستة وافدين بينهم سيدتين.

وأظهر مقطع فيديو، أفراد الشرطة وهم يلقون القبض على أحد المطلوبين بالدائري الشرقي، ثم يداهمون شقتين تستخدمان لتصنيع الخمور.

وعثرت القوات على كمية من الخمور جاهزة للتوزيع، وكميات أخرى قيد الإعداد والتحضير.

#شرطة_الرياض تضبط تشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالفيحاء بمعية إمرأة. pic.twitter.com/uzc2lILpTC — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 15, 2019

ووردت معلومات لشرطة الرياض بوجود مجموعة من الأشخاص يعملون على تصنيع وترويج الخمور بأحد الأحياء، فجرى الإعداد للإيقاع بهم.

وعقب مداهمة موقع العصابة والقبض عليها، اتضح أنهم وافدون مخالفون، وأن السيدتين خادمتين هاربتين من كفيليهما.