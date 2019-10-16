محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على فيديو الطائرة المتجهة للسعودية

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على مقطع فيديو، بثته إحدى القنوات الفضائية، ظهر خلاله وهو داخل قمرة قيادة طائرة، خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.

وعلق رمضان على الواقعة من خلال نشر فيديو له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، يوضح فيه حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته لها.

تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين #كفاية_تضليل بقى 😒 pic.twitter.com/yceNkiH0eo — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 15, 2019

​وقال الفنان المصري: "اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل"، متابعا وتابع محمد رمضان قائلا "وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله".

وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".

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الفنان محمد رمضان يقود طائرة مدنية متجهة من مصر إلى الرياض! pic.twitter.com/X4oaLP8dWJ — Trend ترند (@TrendArb) October 14, 2019

يذكر أن رمضان كان وثَّق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسًا بالطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

محمد رمضان نشر فيديو يقود طائرة ركاب مدنية متجه إلى الرياض حيث هيحي حفل غنائي ضمن موسم الرياض، وعلق قائلا: “أول مرة أسوق الطيارة.. ثقة في الله نجاح”



طيب الركاب ذنبهم ايه؟ pic.twitter.com/W9bfA8gsKi — Dana (@Ahlwaya_) October 14, 2019

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".