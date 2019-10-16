بالفيديو... لقطات سرية تكشف تفاصيل مرعبة لتعذيب قرود داخل مختبر للسموم

أثارت لقطات "مرعبة" تظهر قرودا تصرخ من الألم داخل مختبر ألماني ، دعوات نشطاء إلى تغيير قوانين الاتحاد الأوروبي.

وكشفت اللقطات السرية، والتي تم تسريبها من داخل مختبر للسموم في ألمانيا، مجموعة من القردة مكبلين بأدوات معدنية، في حين تظهر عددا من الكلاب والقطط تنزف حتى الموت، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة الناشطة الحيوانية الألمانية "سوكو تيرشوتس" بالتعاون مع شركة "كرويلتي فري إنترناشونال"، قولها إن إساءة الحيوانات المزعومة وقعت في مختبر علم الأدوية والسموم التابع لـ "LPT" في مينينبوتل، في ضواحي هامبورج.

Secret video shot inside German testing lab shows ‘Barbaric’ tests on monkeys, dogs and cats https://t.co/KrF0oSOhKN #Animals pic.twitter.com/CWKSbUAz0d — Sebastian St. George (@YogaArmy) October 15, 2019

​وأظهر الفيديو ومجوعة صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قرودا مربوطة بأقواس معدنية في صفوف على الحائط، بينما يضع الآخرون رؤوسهم مقيدة ويظهرون في محاولة يائسة للهروب، فيما يبدو أن كلاب الصيد تنزف بغزارة نتيجة التجارب التي تعرضوا لها.

German animal testing laboratory under investigation after footage shows 'barbaric' conditions. https://t.co/OTEBZQqHLh pic.twitter.com/tpvJzo0S2P — inkl (@inkl) October 16, 2019

وكان ناشط سري حصل على وظيفة في منشأة الأبحاث من ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى مارس/ آذار 2019، وقال إنه شهد اختبارات على كلاب الصيد والقرود والقطط والأرانب، التي أجريت لشركات في جميع أنحاء العالم، وأكد الناشط السري أن الحيوانات كانت تعيش في ظروف مروعة.