بالفيديو... كرة لهب في السماء تحيل ليل الصين نهارا

رصدت كاميرات المراقبة في الصين اختراق نيزك ضخم للغلاف الجوي، متسببا في ضوء حول الليل إلى نهار.

وأظهرت الكاميرات احتراق النيزك في السماء، ما يعني سقوط أجزاء منه على الأرض يعكف العلماء على تحليلها.

وعندما تدخل الصخور الفضائية الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية فإنها تحترق في ذلك الارتفاع، ما يجعلها تتوهج في السماء على شكل كرة نارية.

تقول وكالة ناسا: "عندما يدخل الحطام الفضائي إلى الغلاف الجوي للأرض، يؤدي الاحتكاك بينه وبين الغازات الجوية إلى تسخينه إلى درجة أنه يتوهج ويصبح مرئيا".

وأضافت: "هذه السلسلة من الضوء، تعرف باسم النيزك، وتتوهج معظم النيازك لبضع ثوان فقط، ثم تحترق قبل أن تصل إلى سطح الأرض".

What appears to be a dazzling meteor lit up the sky over northeast China on Friday (Oct. 11), appearing as a brilliant fireball in surveillance videos of the event.#Meteor#Fireball pic.twitter.com/aWdDSynSeD — Sci-Tech Universe (@SciTechUniverse) October 14, 2019

ورصدت هذه اللقطات قبل يوم واحد من وقوع أجمل زخات شهب العام المعروفة باسم "زخات شهب الجباريات"، وهو حدث مذهل بدأ في 2 أكتوبر ويستمر إلى غاية 7 نوفمبر.