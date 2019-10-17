بالفيديو... لحظات مرعبة لتعطل قطار ملاهي في الهواء

ويظهر في مقطع الفيديو ركاب القطار وهم معلقين في السماء على ارتفاع 60 مترا تقريبا، ورؤوسهم للأسفل.
وأظهرت لقطات الفيديو التي بلغت مدتها عدة دقائق حالة الرعب التي عاشها العالقون، خاصة أن الأمر وقع عندما كان القطار على وشك الهبوط من أعلى نقطة في مساره.
لحظات المرح على قطار أفعواني في #الصين تتحول إلى كابوسhttps://t.co/Bh9rM6fnms#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lTBHzO00uD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2019
ونجح بعض الركاب في تحرير أنفسهم، وساروا على أرجلهم عبر مسار القطار إلى سلم الإنقاذ.
ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى في الحادث، وتمكنت طواقم مدينة الملاهي الصينية، من إنقاذهم.
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