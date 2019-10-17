بالفيديو... لحظات مرعبة لتعطل قطار ملاهي في الهواء

انقطع التيار الكهربائي فجأة عن مدينة ملاهي صينية، ليتحول الأمر الممتع إلى لحظات مرعبة على ركاب قطار إفعواني.

ويظهر في مقطع الفيديو ركاب القطار وهم معلقين في السماء على ارتفاع 60 مترا تقريبا، ورؤوسهم للأسفل.

وأظهرت لقطات الفيديو التي بلغت مدتها عدة دقائق حالة الرعب التي عاشها العالقون، خاصة أن الأمر وقع عندما كان القطار على وشك الهبوط من أعلى نقطة في مساره.

ونجح بعض الركاب في تحرير أنفسهم، وساروا على أرجلهم عبر مسار القطار إلى سلم الإنقاذ.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى في الحادث، وتمكنت طواقم مدينة الملاهي الصينية، من إنقاذهم.