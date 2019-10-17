بأمر من الملك المؤسس... العثور على أقدم سيارتين في إمارتي العلا وتبوك... صور

كشف الباحث التاريخي السعودي، عبد الله العمراني، عن عثوره على أقدم سيارتين دخلتا مدينة العلا وتبوك، حيث تمت صناعتهما قبل 89 عاما.

ووفقا للعمراني، تم صرف السيارتين بأمر من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لإمارتي العلا وتبوك.

وقال العمراني لصحيفة "سبق" السعودية: "السيارتان من نوع فورد موديل 1931، وهي سيارة كشف ذات أربعة مقاعد وسقف قابل للإزالة، بدون زجاج جانبي".

وأشار العمراني إلى أن المتتبع للصور القديمة التي تظهر فيها السيارات في المملكة وتحديدا في أواخر العشرينيات وفترة الثلاثينيات الميلادية؛ يلاحظ أن أغلبها كانت تأتي على هذه الشاكلة.

السبب خلف ذلك هو حرارة الأجواء في السعودية في ظل عدم وجود تكييف داخل هذا النوع من السيارات. وطوال هذه المدة ظلتا صامدتين في وجه المتغيرات التي طالت كل ما حولهما، في حادث نادر.