بأمر من الملك المؤسس... العثور على أقدم سيارتين في إمارتي العلا وتبوك... صور

ووفقا للعمراني، تم صرف السيارتين بأمر من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لإمارتي العلا وتبوك.
وقال العمراني لصحيفة "سبق" السعودية: "السيارتان من نوع فورد موديل 1931، وهي سيارة كشف ذات أربعة مقاعد وسقف قابل للإزالة، بدون زجاج جانبي".
صور حصرية.. العثور على أقدم سيارتين صُرِفتا بأمر #المؤسس لإمارة #العلا و #تبوك.https://t.co/hn614katHV pic.twitter.com/0T3Mc1TFiq— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 17, 2019
وأشار العمراني إلى أن المتتبع للصور القديمة التي تظهر فيها السيارات في المملكة وتحديدا في أواخر العشرينيات وفترة الثلاثينيات الميلادية؛ يلاحظ أن أغلبها كانت تأتي على هذه الشاكلة.
السبب خلف ذلك هو حرارة الأجواء في السعودية في ظل عدم وجود تكييف داخل هذا النوع من السيارات. وطوال هذه المدة ظلتا صامدتين في وجه المتغيرات التي طالت كل ما حولهما، في حادث نادر.
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