فيديو يوثق عملية إنقاذ "شبه مستحيلة" نفذها الدفاع المدني السعودي

تمكنت قوات الدفاع المدني في وادي الدواسر، من إنقاذ حياة رجل سقط داخل بئر ارتوازية ضيقة للغاية.

وصرح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني في وادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغا يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر وعرضها 14 بوصة.

أنقذ مدني #وادي_الدواسر شخصا سقط في بئر ارتوازيه قطرها ١٤ بوصه. وعمقها ٤٠٠ متر حيث احتجز في عمق ٢١٠ متر ، تم اخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد . pic.twitter.com/uLIudXRgSF — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 16, 2019

وبوصول فرق الدفاع المدني للموقع، تم رصد الشخص على عمق 210 أمتار وهو لا زال على قيد الحياة، ليتم العمل على إنقاذه.

قال تعالى

(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) pic.twitter.com/hfr8RE47y0 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 16, 2019

وبفضل التجهيزات، تم إيصال الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.