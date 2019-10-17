إدانة شقيقة أمل علم الدين في 3 جرائم وحبسها

قضت محكمة سنغافورة، بحبس تالا علم الدين لوتاليك، شقيقة أمل علم الدين، المحامية اللبنانية، زوجة النجم العالمي جورج كلوني؛ بعد إدانتها في 3 جرائم.

وقررت المحكمة، اليوم الخميس، حبس شقيفة علم الدين، لمدة 3 أسابيع، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن تالا علم الدين لوتاليك، البالغة من العمر47 عاما، اعترفت بقيادتها السيارة تحت تأثير الكحول، وعدم حوزتها رخصة قيادة سنغافورية من الدرجة 3، والقيادة دون تأمين.

وقادت تالا سيارتها وهى بدون أية لوحات رسمية، بالإضافة إلى عدم تواجد بوليصة تأمين، فتم تغريمها مبلغ 6400 دولار ومنعها عن القيادة لمدة أربع سنواتٍ بعد خروجها من السجن.

يشار إلى أن تالا كانت تقود سيارة زوجها رجل الأعمال، بينما تم توقيفها في الثانية صباحا بعد منتصف الليل.

وتمتلك تالا مجموعة أزياء Totally Tala، التي اتخذت من سنغافورة مقرًا لها بعد نيويورك.