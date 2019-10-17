بسبب عملية تجميل... امرأة لا تستطيع غلق عينيها حتى وهي نائمة

الذهاب إلى طبيب التجميل هدفه الوحيد هو التغيير نحو الأفضل، لكن في أحيان كثيرة يحدث العكس، وينقلب الأمر تماما، وهو بالضبط ما حدث مع سيدة صينية.

المرأة الصينية التي تدعى "لي" انفقت ما يقارب الـ13 ألف يوان؛ أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي تقريبًا، على جراحة تجميلية لجفون العينين؛ لكنها باتت غير قادرة على إغلاق عينيها تمامًا حتى أثناء نومها.

وبحسب موقع "آسيا ون" الإخباري؛ ذهبت "لي" إلى طبيب تجميل من أجل إجراء عملية تجميل لجعل عينيها تبدوان أكبر؛ لكنها لم تكن راضية عن النتائج؛ لذلك طلبت من العيادة إجراء تدخّل جراحي آخر، وجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر وضوحًا.

غير أن العملية الثانية كانت نتائجها سيئة للغاية إذ ازدادت جفون "لي" سوءًا، ولم تعد قادرة على إغلاق عينيها.

من جانبها قالت العيادة التي أجريت فيها العملية إن سبب فشل العملية الثانية يعود للمسافة القريبة جدا بين العمليتين؛ الأمر الذي جعل الندبات من كلتيهما تتداخل مع بعضها.

وعرضت العيادة على "لي" إجراء عملية ثالثة مع تأكيدها أن السيدة الصينية ستكون قادرة على إغلاق عينيها قريبًا بعد الْتئام الجروح بشكل نهائي؛ إلا أن "لي" رفضت ذلك، وأصرت على تسوية قانونية حصلت بموجبها على 5 آلاف دولار.

وقالت غاضبة "من الواضح جدًا أنهم لم يقوموا بعمل جيد بالنسبة لي. لم يجعلوني أبدو أفضل، وجعلوني أبدو أسوأ".

نتيجة لعدم قدرتها على إغلاق عينيها، أعربت لي عن أسفها لأن رؤيتها أصبحت ضبابية وأنه لا يمكنها إلا أن تدحرج عينيها للأعلى للحصول على بعض النوم.

ومع ذلك، أصرت العيادة على أن حالتها كانت طبيعية تمامًا وأنها ستتعافى ببطء.