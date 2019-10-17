راغب علامة يوجه رسالة غاضبة إلى "الفطاحل" بسبب "ضريبة الواتساب"

عبر المطرب اللبناني، راغب علامة، عن غضبه من موافقة مجلس الوزراء اللبناني، على فرض رسوم بقيمة 20 سنتا على أول مكالمة للفرد عبر تطبيق "واتسآب" يوميا، بإجمالي ‏قيمة تبلغ نحو 6 دولارات شهريا.

ففي تغريدة غاضبة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب علامة، "أهضم خبرية اليوم في الصحف، الحكومة قررت أن تضع ضريبة على الواتساب، والله العظيم شر البلية ما ‏يضحك، أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم ‏كمان".‏

أهضم خبرية اليوم في الصحف.. الحكومة قررت أن تضع ضريبة عالواتساب 😂😂 والله العظيم شر البلية ما يضحك.. أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم كمان 😂😂 — Ragheb Alama (@raghebalama) October 17, 2019

​وأقرت الحكومة اللبنانية فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، التي من بينها تطبيق "واتساب"، و"سكايب" والتطبيقات المشابهة التي يمكنها إجراء الاتصالات الهاتفية من خلالها.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يفرض رسوما على استخدام "واتساب كول" و"سكايب"، ""viber، "فيسبوك كول"، و"فايس تايم"، والتطبيقات المماثلة التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VoIP voice over IP، وذلك بفرض 20 سنتا يوميا على كل مشترك، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر.

وأشارت الحكومة إلى أنه إذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة، مشددا على أن القانون ينتظر موافقة مجلس النواب عليه، بحسب موقع "lbc" اللبناني.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، تراجعت إيرادات قطاع الاتصالات في لبنان نحو 33% بين العامين 2017 و2018، وتقول وزارة الاتصالات إن السبب ارتفاع استخدام تطبيقات المحادثات المجانية.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين واردات إضافية إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسة التقشفية التي اتبعتها مؤخرا في إطار التعهدات الإصلاحية التي التزمت بها في مؤتمر "سيدر"، وهو ما انعكس على ميزانية 2019 التقشفية.