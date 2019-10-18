طفلة روسية تصبح الأجمل في العالم...صور

أصبحت ألينا ياكوبوفا، البالغة من العمر ست سنوات، أجمل طفل في العالم. الفتاة لديها العديد من المعجبين، بما في ذلك عشرات "الآلاف من متابعي "إنستغرام.
أصبحت ألينا موديل في الرابعة. وخلال سنتين أصبحت واحدة من أكثر الأطفال شهرة وشاركت في الحملات الإعلانية لماركات روسية وأجنبية مثل Monnalisa Kids و Yudashkin kids وGloria Jeans. وكذلك ظهرت على أغلفة مجلات Instyle وGrazia.
Журналисты назвали шестилетнюю российскую девочку «самым красивым ребенком на свете». Алина Якупова начала заниматься модельной съемкой аж в четыре года, а спустя всего пару лет уже снялась для многих крупных брендовhttps://t.co/mwEJUU6OOf pic.twitter.com/4XFGnckZTe— PROMOTER (@BigRadioPromo) October 15, 2019
اكتسبت الفتاة شعبية كبيرة ووقعت عقد مع وكالة President Kids Management.
ألينا لديها صفحة إنستغرام خاصة بها، فتحتها لها والدتها. وهي تنشر صور ألينا هناك، ومقالات عنها من المجلات، وكذلك صور من الرحلات إلى بلدان مختلفة - ألمانيا وأمريكا وكوستاريكا وغيرها.
Самой красивой девочкой в мире признана 6-летняя москвичка Алина Якупова. В детской фэшн-индустрии она не новичок, моделью "трудится" с четырех лет) pic.twitter.com/79yFv1OlKB— Елена Пермурдая (@HShtikardt) October 16, 2019
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