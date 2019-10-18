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21:14 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مسلسل زلزال - شهر رمضان، 2019

    أول رد من محمد رمضان على العقوبة الصادمة للطيار الذي سمح له بقيادة الطائرة

    © Photo / MBC MASR
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    علق الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، على العقوبة الواقعة على الطيار، الذي سمح له بقيادة الطائرة.

    وأصدرت وزارة الطيران المدني المصري، أمس الخميس، قرارا بإلغاء رخصة الطيار، الذي سمح لمحمد رمضان بدخول قمرة القيادة، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

    محمد رمضان
    © AFP 2019 / PATRICK BAZ / CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
    عقوبة صادمة "مدى الحياة" للطيار الذي سمح للفنان المصري محمد رمضان بقيادة الطائرة
    وكشف "رمضان" في أول تعليق له، أن "هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه، وسيعوضه بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات"، مؤكدا أن الطيار كان غالق للوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل، بحسب موقع "في الفن".

    وردا على إذا كان سيجد عملا آخر للطيار، أجاب: "تلك أشياء خاصة بيني وبين الطرف التاني ولا يجوز أن أصرح بها.. سأسانده بالطبع .. لكن لا يجوز أن أعلن هذا.. فهناك أمور من الواجب أن تعلن عنها مثل بناء مستشفى، إنما لا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا.. حتى أن أصولنا الصعيدية تمنع الإعلان عن هذا".

    وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا، طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".

    يشار إلى أن محمد رمضان كان قد وثق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

    ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسا في الطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلا: "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

    ورد الفنان المصري على مقطع فيديو، بثته إحدى القنوات الفضائية، ظهر خلاله وهو داخل قمرة قيادة طائرة، خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.

    وعلق رمضان على الواقعة من خلال نشر فيديو له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، يوضح فيه حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته لها.

    وقال الفنان المصري "اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل"، متابعا وتابع محمد رمضان قائلا "وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله".

    وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".

    انظر أيضا:

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    بالفيديو... محمد رمضان يوجه رسالة إلى الشعب السعودي
    بالفيديو.. محمد رمضان يقود طائرة ركاب متوجها للسعودية
    محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على فيديو الطائرة المتجهة للسعودية
    عقوبة صادمة "مدى الحياة" للطيار الذي سمح للفنان المصري محمد رمضان بقيادة الطائرة
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الطيران المدني المصرية, منوعات, أخبار منوعات, مصر, محمد رمضان
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