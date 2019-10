نانسي عجرم تطل بالأسود على جمهورها في السعودية تزامنا مع الاحتجاجات في بلدها

View this post on Instagram

‏إطلالة النجمة ‎#نانسي_عجرم في حفلها الليلة في ‎#الرياض ضمن فعاليات ‎#موسم_الرياض 😍😍🎤🇸🇦 ‎@NancyAjram @ritaberkachi @tonysawayasalon