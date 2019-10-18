نانسي عجرم تطل بالأسود على جمهورها في السعودية تزامنا مع الاحتجاجات في بلدها

وأطلت "عجرم" في الحفل، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، وهي مرتدية فستان سهرة أسود اللون.
ويأتي الحفل، تزامنا مع اندلاع الاحتجاجات في لبنان، والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
نانسي عجرم الان 💕 @NancyAjram pic.twitter.com/ACRLfawO66— #طربيات_نانسي (@nancy_songs) October 18, 2019
ويشارك نانسي عجرم حفلها في الرياض، مساء اليوم الجمعة، المطرب المصري، تامر حسني.
هنا مسرح #أبوبكر_سالم الذي يشهد بعد قليل،،، انطلاقة أولى حفلات #موسم_الرياض.#تامر_حسني_في_الرياض#نانسي_عجرم_في_الرياض@Benchmark_ksa#يلا_على_البوليفارد pic.twitter.com/yeBjKsswFh— عبدالله الجديع 🇸🇦 (@A_Aljadea) October 18, 2019
وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة لها لحظة وصولها الرياض، وكتبت معها: "هنا الرياض".
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هنا الرياض 🇸🇦💚 #السعودية #المملكة_العربية_السعودية #نانسي_عجرم
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن نفاذ تذاكر حفل نانسي عجرم وتامر حسني، المقام اليوم الجمعة.
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