نانسي عجرم تطل بالأسود على جمهورها في السعودية تزامنا مع الاحتجاجات في بلدها

أحيت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضمن "موسم الرياض".

وأطلت "عجرم" في الحفل، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، وهي مرتدية فستان سهرة أسود اللون.

ويأتي الحفل، تزامنا مع اندلاع الاحتجاجات في لبنان، والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويشارك نانسي عجرم حفلها في الرياض، مساء اليوم الجمعة، المطرب المصري، تامر حسني.

وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة لها لحظة وصولها الرياض، وكتبت معها: "هنا الرياض".

View this post on Instagram هنا الرياض 🇸🇦💚 #السعودية #المملكة_العربية_السعودية #نانسي_عجرم A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Oct 17, 2019 at 12:14pm PDT

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن نفاذ تذاكر حفل نانسي عجرم وتامر حسني، المقام اليوم الجمعة.