بعد وفاته بساعات... والد الفنان أحمد مكي يظهر لأول مرة

نعى الفنان المصري أحمد مكي والده الراحل الذي توفي أمس الجمعة بطريقة جديدة ومختلفة.

وشارك مكي، اليوم السبت، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع مصور يظهر فيه والده الراحل لأول مرة.

ويظهر والد أحمد مكي في مقطع الفيديو جالسا، وهو يردد دعاء: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين.. أحجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

كما أن أحمد مكي نعى والده الراحل عبر "فيسبوك" بمنشور جاء فيه: "اللهم ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم"، ثم طلب من معجبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كان والد أحمد مكي توفي أثناء تواجده بالإمارات العربية المتحدة، وسافر أحمد للإمارات برفقة أسرته لحضور مراسم الدفن.

وكان أحمد مكي كشف في أكثر من لقاء إعلامي، أن والده جزائري الجنسية.

وأشار الفنان الشهير إلى أنه ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي"الطالبية".