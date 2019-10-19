"انشق النفنوف"... حليمة بولند تثير ضجة بعد تمزق فستانها (فيديو)

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع مصور شاركته لفستانها، بعد أن تعرض للتمزق قبل فترة قليلة من حفل تقدم فقراته.

وعبرت بولند في المقطع المصور المتداول، عن حزنها وغضبها، بسبب تمزق الفستان.

واستعرضت في المقطع المزق في الفستان، وأكدت أنها أنهت ترتيب شعرها وماكياجها، وما أن حاولت ترتدي فستانها وجدته ممزقا.

وقالت حليمة بولند بنبرة صوتها المعروفة: "انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة"، معتبرة الأمر بأنه من الحسد.

وسخر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة الإعلامية الكويتية في الحديث خلال الفيديو، معتبرين إياها تتحدث بـ"دلع غير لائق".

كما طلب البعض من حليمة بولند أن تنحف أو تختار فستانا أكبر كي لا يتمزق.

وارتدت حليمة بولند الفستان الممزق، خلال تقديمها فقرات حفل الفنانين العراقيين، أصيل هميم وحسام الرسام، والذي أقيم أمس الجمعة في قاعة البركة بفندق "كراون بلازا" بالكويت، وذلك بحضور جماهيري كبير.

ورحبت بولند في الحفل أشد الترحيب بالفنانة العراقية أصيل هميم، التي قدمت أولى أغنياتها "آخر ظهور"، وشكرت بعدها بولند لما قالته عنها، كما رحبت براعي الحفل، الشيخ دعيج الخليفة الصباح.