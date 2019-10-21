استخراج "قرط" ذهبي من معدة طفلة في الإمارات

نجح فريق طبي باستخراج قرط "حلق" من معدة طفلة في مدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات.

القرط الذي ابتلعته الطفلة على شكل شخصية كرتونية (هلو كيتي) بحواف متعرجة، حصلت عليه من أحد أدراج المنزل وابتلعته، حيث تم إسعاف الطفلة بعد معاناتها من آلام في البطن وضيق في التنفس مع بكاء مستمر، بحسب تصريح والدتها في موقع "الإمارات اليوم".

وأفاد الطبيب ديفيد روات، استشاري الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ خليفة، بأن المستشفى استقبل طفلة (3 سنوات) ابتلعت قرطا من الذهب استقر في جهازها الهضمي.

ويبلغ متوسط تكلفة علاج ابتلاع الأطفال قطعاً معدنية، مثل الدرهم ونصف الدرهم (وهي الأكثر شيوعاً) حوالي 6000 درهم للحالة الواحدة، بحسب دراسة صادرة عن مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأشارت الدراسة إلى أن ابتلاع البطاريات والقطع والمكعبات المغناطيسية، التي تباع في الأسواق على أنها أدوات أو ألعاب تعليمية، من أكثر الحالات شيوعا وأخطرها، بسبب آثارها الجسيمة الناتجة عن تفاعلها مع الجسم، التي ينتج عنها الحروق والتسمم والتهابات في المريء أو الأمعاء، تؤدي إلى إجراء عمل جراحي للطفل.