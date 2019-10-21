بالفيديو... ظافر العابدين يكشف كيف يحافظ على رومانسيته مع زوجته رغم انشغاله عنها

كشف الممثل التونسي، ظافر العابدين، أمس الأحد، كيف يحافظ على رومانسيته مع زوجته، رغم انشغاله الدائم عنها.

وقال خلال استضافته، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، من تقديم الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، إنه في الوقت الذي يعاني فيه من ازدحام جدول عمله، وسفره الدائم، فإنه يظن نفسه رومانسيا.

وأكد "العابدين" أن البعد عن الزوجة لا ينفي الرومانسية، موضحا انه يظل يتواصل معها من 3 إلى 4 مرات يوميا، والاهتمام بأخبارها اليومية، وما تفعله كل يوم هو الجانب الرومانسي الذي يسعى دائما للحفاظ عليه.

وأعلن ظافر العابدين للبرنامج، عن مشاركته حاليا في فيلمين سينمائيين، أحدهما مع الفنانة المصرية نيللي كريم، بعد تعاونهما لأول مرة في مسلسل "تحت السيطرة"، بينما والآخر مع الفنان المصري أحمد السقا، إلى جانب انتهائه من مشروع مسلسل أجنبي أمريكي، استكمل تصويره منذ أسبوع.

وأحدث مسلسلات ظافر العابدين التلفزيونية، مسلسل "عروس بيروت"، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.

ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.

تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.