بالفيديو... معجزة تنقذ طفلا من الموت

نجا طفل هندي في الثالثة من عمره من الموت بأعجوبة، بعدما وقع من شرفة منزله، على سيارة صغيرة كانت تمر بالصدفة.

وسقط الطفل، بارف جاين، من على ارتفاع عشرة أمتار، إلا أنه من حسن الحظ، سقط على عربة صغيرة.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y — ANI (@ANI) October 20, 2019

وقام السكان والسائق بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع، قبل اصطحابه للمستشفى للخضوع للفحوصات، التي أثبتت عدم تعرضه لأي أذى أو جروح.

وقدمت عائلة الطفل الشكر للسائق، وذكرت صحف محلية أنها كافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه.