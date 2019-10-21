مدير مدرسة هندية يبتكر طريقة جديدة لمنع الغش أثناء الامتحان... صور

أثارت صورة لطلاب مدرسة هندية يضعون على رؤوسهم صناديق من الورق المقوى لمنعهم من الغش، موجة كبيرة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تقديم اعتذار من قبل المدرسة.

ووفقا لمدير المدرسة، فإن الإجراء هذا تم اتخاذه في الأسبوع الماضي، وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة، وكانت رؤوسهم مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة من جانب واحد وأمامهم أوراق الامتحان، وذلك لمنعهم من الغش.

Indian students wear boxes on their heads during exam to prevent cheating pic.twitter.com/uSyg3QQ8po — Ashola Ilie (@MrAshola) October 21, 2019

ووصف وزير التعليم في الولاية المتواجدة فيها المدرسة، أن الإجراء الذي قامت به المدرسة "غير مقبول"، وأضاف عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "ليس لأي شخص الحق في معاملة أي شخص وخصوصاً الطلاب مثل الحيوانات. هذا التجاوز سيتم التعامل معه على نحو مناسب".

School Order Students To Wear Cardboard Boxes To Prevent Exam Malpractice.https://t.co/fe6ws1OKhX pic.twitter.com/78FDpewk63 — Leaders (@babatun04896654) October 21, 2019

ومن جانبه، أعلن مدير المدرسة أن هذا الإجراء تم بموافقة الطلاب، وأنهم هم من قاموا بجلب الصناديق بأنفسهم. وتابع قائلا "لم نجبرهم على ذلك بأي شكل من الأشكال. ويمكن ملاحظة أن بعضهم لم يضعوا الصناديق على رؤوسهم".