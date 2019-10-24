تغير المناخ يهدد بتدمير ربع الجسور المعدنية في العالم

ووجد الباحثون أن جسور الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع والنامية تتهالك بسرعة، حيث أنه في العام الماضي، انهار جزء كبير من جسر إيطالي تم بناؤه في الستينيات، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.
وعكف علماء على تحليل بيانات نحو 90 ألف جسر في جميع أنحاء العالم، وبناء نموذج لتأثيرات الاحتباس الحراري على متانة الجسور.
ووجدوا أن درجات الحرارة الحالية ليست عالية بدرجة كافية للتسبب في حدوث مشكلة، ولكن بحلول عام 2040 سينهار 25% من جسور العالم المعدنية، وسترتفع هذه النسبة إلى 28 % بحلول عام 2060 و49% بحلول عام 2080، ومن المتوقع أن تكون كل الجسور الحالية قد انهارت بحلول عام 2100.
ومن شأن تغير المناخ أن يساهم في تدهور حالة الجسور بعدة عوامل، مثل الرياح القوية، وهطول الأمطار المتزايدة، وتأثيرات ثاني أكسيد الكربون المسببة للتآكل في الغلاف الجوي.
وتتفاقم هذه المشكلة مع تزايد عدد السكان، وزيادة حركة المرور، ووزن الشاحنات مع تقدم التكنولوجيا.
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