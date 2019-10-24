تغير المناخ يهدد بتدمير ربع الجسور المعدنية في العالم

كشفت دراسة صادمة كيف يمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري لانهيار واحد من كل أربعة جسور معدنية في العالم، خلال العقدين المقبلين.

ووجد الباحثون أن جسور الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع والنامية تتهالك بسرعة، حيث أنه في العام الماضي، انهار جزء كبير من جسر إيطالي تم بناؤه في الستينيات، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.

ووفقا لمجلة "نيو ساينتست"، فإن تأثر مفاصل الجسور بالحرارة، تجعل الجسر يتمدد ويتقلص، ما يسببب مشاكل هيكلية كبيرة.

وعكف علماء على تحليل بيانات نحو 90 ألف جسر في جميع أنحاء العالم، وبناء نموذج لتأثيرات الاحتباس الحراري على متانة الجسور.

ووجدوا أن درجات الحرارة الحالية ليست عالية بدرجة كافية للتسبب في حدوث مشكلة، ولكن بحلول عام 2040 سينهار 25% من جسور العالم المعدنية، وسترتفع هذه النسبة إلى 28 % بحلول عام 2060 و49% بحلول عام 2080، ومن المتوقع أن تكون كل الجسور الحالية قد انهارت بحلول عام 2100.

ومن شأن تغير المناخ أن يساهم في تدهور حالة الجسور بعدة عوامل، مثل الرياح القوية، وهطول الأمطار المتزايدة، وتأثيرات ثاني أكسيد الكربون المسببة للتآكل في الغلاف الجوي.

وتتفاقم هذه المشكلة مع تزايد عدد السكان، وزيادة حركة المرور، ووزن الشاحنات مع تقدم التكنولوجيا.