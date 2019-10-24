ماذا تفعل في حال ضياع جواز سفرك بالخارج

ونقل موقع "أخبار اليوم" عن خبراء السفر، قولهم إن جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي يتمكن من خلالها الأشخاص السفر والتنقل بين البلاد، وأول مشكلات فقدانه هي استيفاء الأوراق المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر جديدة، والتي تكون من بينها موقفك من التجنيد للذكور.

ونصح الخبراء المسافرين بأن يكون معهم خلال رحلاتهم صورة ضوئية من جواز السفر على الهاتف المحمول، كما ينصحون بوجود شهادة التجنيد للذكور.

كما حث الخبراء المسافرين على الاحتفاظ بنسخ من جواز السفر في حقيبة اليد وحقيبة السفر، ونسخه أخرى تتحرك بها خلال عطلتك وتترك جواز السفر بالفندق وبهذا تقلل فرص فقدانه.

وقدم الخبراء خطوتين يجب اتباعهما في حال ضياع جواز سفرك، وهما: عمل محضر في أقرب قسم شرطة في المدينة التي وقع فيها الحادث، والخطوة الثانية هي التوجه لأقرب قنصلية أو سفارة تابعة لبلدك لاستخراج وثيقة سفر حاملا معك صورة شخصية وصورة من المحضر، بعض الدول قد تطلب منك الحصول على أوراق تؤكد جنسيتك قبل إصدار المحضر، وهذا يعني الذهاب للقنصلية أولا ثم عمل محضر ثم الرجوع مرة أخرى للقنصلية للحصول على وثيقة السفر.