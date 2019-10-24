فيديو مسرب يكشف اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز... وأول ظهور لتوأمها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أول تسريب من واقعة المشاجرة بين الفنان المصري أحمد عز وشقيقة الفنانة المصرية زينة، التي وقعت داخل أحد الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى.

وبدا واضحا في المقطع المصور، والذي سجلته كاميرا الفندق، هجوم شقيقة زينة على أحمد عز أثناء جلوسه مع أحد الأفراد، تبين لاحقا أنه صحفيا كان يجري لقاءا معه في الساحل الشمالي.

وكانت المفاجأة الكبرى للمقطع المصور، في دقائقه الأخيرة، والتي كشفت للمرة الأولى عن التوأم زين الدين وعز الدين، ابنيّ زينة.

وأدلى أحمد عز بأقواله أمام النيابة، في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة زينة، في أحد المقاهي بالساحل الشمالي المصري.

وقال شهود عيان أن عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، ثم هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين قائلة: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.

وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت، كانت زينة تدخل إلى المقهى، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة، وحاولت التعدي عليه بالضرب، ولكنه تصدى لها وضربها، فيما تمكن المتواجدون داخل المقهى من الفض بينهم، حتى انصرف كل منهم في طريقة.

وفي رواية أخرى، فإنه أثناء تواجد أحمد عز داخل أحد المطاعم الشهيرة داخل فندق العلمين، اقتربت سيدة منه ولكمته في وجهه قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟"، الصدمة ألجمت عز وسألها "أنتي مين وبتعملي كدة ليه؟"، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صحبته "سيبك منه ده......."، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية.

بعدها، دخلت الفنانة زينة إلى المطعم نفسه برفقة طفليها، ليغادر عز المكان دون التعرض للسيدة والشاب، لكنه استدعى أمن الفندق لتحرير محضر لهما، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا أحمد عز إلى غرفة الاجتماعات الخاصة بالفندق، وتم استدعاء مدير الفندق وأحد مسؤولي شرطة السياحة، كما سارع عدد من شهود العيان إلى الغرفة لإبداء استعدادهم الشهادة في واقعة الاعتداء على عز حال تحرير محضر.

وكانت محكمة استئناف الأسرة في القاهرة، أصدرت في شهر سبتمبر/أيلول، قرارها بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة المصرية زينة، ضد الفنان أحمد عز، والذي طلبت فيه زيادة مبلغ نفقة توأميها، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من عز.

ووفقا لصحيفة "النهار"، كان محامي قد تقدم بمذكرة إلى محكمة الأسرة، وطلب زيادة نفقة التوأمين استنادا إلى أرباح عز من فيلميه الأخيرين "ولاد رزق 2" و"الممر"، إضافة إلى أرباحه في العديد من الحملات الإعلانية التي شارك فيها.

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 600 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات دراسية للتوأمين.

يشار أن أحمد عز وزينة تبادلا الاتهامات بالضرب في محاضر رسمية قبل عدة أشهر.