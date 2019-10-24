بالفيديو... الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، أن أنثى الحمار "بابلز" ولدت في العام 1959، وبالرغم من كونه عجوزا للغاية، فإن صاحبها أكد أنها لا تزال شابة من الداخل.
تعيش "بابلز" في مزار شهير يدعى "هوتون أدفنتشر وورلد" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر أكبر بـ20 عاما من الحمير الأخرى، والتي نادرا ما نستطيع التعرف إلى سنها.
World’s oldest donkey Bubbles tucks into a carrot cake as she celebrates her 60th birthday https://t.co/W22MQd87AY pic.twitter.com/fZ4xtpmTN9
— The California Sun (@Thecalifornias3) October 23, 2019
وخطفت أنثى الحمار اللقب من حمار يدعى "سوزي"، لتصبح أكبر حمار في العالم حاليا، وذلك بعد وصولها لسن الـ60.
وكان الحمار "سوزي" قد دخل موسوعة "غينيس"، لكونه أكبر حمار في العالم، في العام 2002، عندما كان عمره 54 عاما.
The world's oldest donkey, Bubbles, turns 60! https://t.co/e6n8eCpK1s pic.twitter.com/iNyOpKJl5J
— New York Post (@nypost) October 24, 2019
وصرح مدير المزار الذي تعيش فيه "بابلز" قائلا:
بدأت الشيخوخة تظهر عليها، ولكن قلبها لا يزال شابا، وهي هادئة للغاية وغير عنيدة، مقارنة بالحمير الأخرى، كما أنها تحب اهتمام الزائرين بها عندما تلفت نظرهم.
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