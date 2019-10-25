فنانة خليجية تعتذر بعد ضجة أثارتها بـ"ملابس غير لائقة" في السعودية

اعتذرت الممثلة البحرينية أميرة محمد للجمهور السعودي، بعد ظهورها بملابس غير لائقة، أثناء زيارتها الأخيرة للمملكة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ع السيف" على فضائية "إيه تي في" الكويتية: "في ناس حابين أميرة في شكل معين ووضعوني في هذه الصورة وأنا لازم أراعيهم، واليوم أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدا جمهوري السعودي عن صور نشرتها في سفريتي الأخيرة للسعودية لم يحبوها".

View this post on Instagram Riyadh 💚 A post shared by اميره محمد (@amerra_mohammed) on Sep 1, 2019 at 10:51am PDT

وتابعت: "سيرون أميرة في الصورة التي يرغبوها بعد ذلك".

View this post on Instagram احبكم💚🇸🇦 A post shared by اميره محمد (@amerra_mohammed) on Oct 24, 2019 at 2:36am PDT

من ناحية أخرى، أوضحت أميرة محمد لبرنامج "ع السيف"، أنها تلقت العديد من الانتقادات والعتاب ممن أبدوا غضبهم بعد تصريحاتها حول الممثلة البحرينية زينب العسكري، وذلك لأنها تعتبرها "فنانة البحرين الأولى".

وقالت ردا على مهاجميها: "أصبح هناك زعل وسوء تفاهم، هذه وجه نظر، وجهة نظر أميرة وليس الفنانة أميرة المشاهدة.. ولكن خلص الحين لما يسألوني من هي فنانة البحرين الأولى أقول كلهم فنانات البحرين الأولى".