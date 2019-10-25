بعد مشاركته في مظاهرات طرابلس... فنان لبناني يصدم جمهوره بصورة من المشفى

فاجأ النجم اللبناني جوزيف عطية جمهوره بصورة من المشفى، شاكرا من شارك في الاطمئنان عليه مؤكدا خروجه اليوم مساء من المشفى.

وصدم الفنان اللبناني متابعيه بصورة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه على تطبيق "إنستغرام" بحسب موقع "لها".

ووفقا للموقع، تبين أن الصورة التقطت له أثناء وجوده في إحدى المستشفيات وكتب عليها: "شكراً لاطمئنانكم أنا بخير. دخلت المستشفى من يومين وأغادر اليوم مساء. أي خبر عن تواجدي اليوم في الساحات غير دقيق".

النجم جوزيف عطية لن يشارك بالحراك بالبترون وهو يخضع لفحوصات طبية في المستشفى...#لبنان_ينتفص #لبنان_يثور @josephattieh pic.twitter.com/fGbEr6vcMx — adel samia (@adelsamia) October 25, 2019

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وتفاعل عدد من الصفحات والحسابات مع الصورة معربين عن محبتهم له.

وأشار الموقع إلى أن الفنان شارك في وقت سابق في التظاهرات التي تشهدها مدينة طرابلس الشمالية في لبنان.