الموت يغيب فنانا مصريا في صمت

رحل في صمت وهدوء، الفنان المصري، قاسم الدالي، اليوم الجمعة، الذي قدم عددا من الأدوار الصغيرة فى السينما المصرية.

وأعلن المخرج محمد الدسوقي، عن وفاة صديقه الممثل قاسم الدالي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وذكرت تقارير محلية مصرية، أن قاسم الدالي توفي اليوم الجمعة، بداخل إحدى المستشفيات عن عمر 80 عاما، بعد صراع مع المرض لمدة عام.

وقاسم الدالي من مواليد فبراير/شباط 1939، وحصل على بكالوريوس التجارة، وشارك بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما المصرية، وكان دائم الاهتمام بأمور نقابة المهن التمثيلية والتواجد بها باستمرار.

رحم الله الفنان القدير قاسم الدالى ابن مركز فرشوط والحقيقة انا مندهش من تجاهل الإعلام خبر وفاته pic.twitter.com/N8Y9ih9zIB — Muhammad ALSABA (@alsaba_muhammad) October 25, 2019

وشارك الراحل في العديد من الأفلام السينمائية، من أشهرها "الفرن"، و"النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"أنا اللى قتلت الحنش" أمام الفنان عادل إمام، كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "بنت الأيام" و"التوأم" و"سامحوني ماكنش قصدي" و"امرأة من زمن الحب" و"جحا المصري" و"وجع البعاد" و"نسيم الروح" و"عدى النهار" و"للثروة حسابات أخرى" و"الأصدقاء".