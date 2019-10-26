سمكة القرش بجانبه تبدو صغيرة للغاية... رصد مخلوق بحري عملاق (فيديو)

وظهر المخلوق من نوع سمكة الراي اللاسع "شيطان البحر" وهو يسبح بجانب المصفاة، وبجانبه تسبح سمكة قرش كبيرة الحجم.

وظهرت سمكة القرش ضئيلة للغاية بجانب سمكة الراي، التي كانت تسبح بهدوء بجانب المصفاة.

سمك الراي اللاسع، هي أسماك غضروفية ذات صلة بسمك القرش، وعلى الرغم من أن رد فعله المعتاد هو الفرار من أي مصدر قد يشكل تهديد، إلا أن بعض الأنواع الأكبر حجما تكون أكثر عدوانية.

🔥 Giant Oceanic Manta Ray spotted under offshore rig near Trinidad (shark for scale)🔥https://t.co/xu2NpC1thD pic.twitter.com/5QMREjuOK2 — Discover Earth Media (@DiscoverEarthHQ) October 26, 2019

ويجب توخي الحذر عند الاقتراب من الراي اللاسع، حيث أحيانا ما يستعين بأطرافه اللاسعة المسممة للدفاع عن نفسه، ما يودي لإصابات خطيرة قد تسبب الوفاة.

الراس من الأسماك التي تعيش في المياه السحيقة على بعد نحو 200 متر تحت سطح البحر، وفي بعض الأحيان يصل طول السمكة إلى 240 مترا طول و6 أمتار عرض، ووزن 600 كيلوغرام.