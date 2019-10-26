مواطنون يلقنون لصا يسرق في وضح النهار درسا في لندن... فيديو

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن 3 لصوص يرتدون الخوذات اقتحموا متجرًا للمجوهرات في شبردز بوش، غرب لندن بعد أن حطموا سيارة رينج روفر سوداء في واجهة متجر صرافة إلكتروني موجود بجانب متجر المجوهرات.

وأضافت الصحيفة، أن المارة الغاضبون تمكنوا من طرح أحد اللصوص أرضًا وانهالو عليه بالضرب المبرح والركلات حتى يحققوا العدالة أمام أعين الناس، وبعدها وصلت الشرطة واصطحبته، وبدأت التحقيقات للتوصل للصوص الاثنين اللذين تمكنا من الهرب.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم استدعاء الشرطة في الساعة 17: 21 من يوم الجمعة ، 25 أكتوبر / تشرين الأول إلى شارع " أوكسبيرج رويد 12"بعد أن ورد أن سيارة قد اقتيدت إلى المتجر". وأضاف أن الشركة" وصل ضباط الشرطة إلى المكان فورا".