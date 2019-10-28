أردني يطعن زوجته وابنتيه ثم ينتحر

نقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن امرأة أردنية قد توفيت بعد أن كانت قد تعرضت للطعن على يد زوجها، صباح الاثنين، قبل ان ينتحر مباشرة بعد الجريمة، في حي الأشرفية بعمان الشرقية.

وقال المصدر الطبي لـ"عمون"، أن الزوج كان قد طعن زوجته وابنتيه قبل أن يلقي نفسه من شرفة المنزل، كما أكد المصدر إن الحادثة وقعت شرقي عمان، وأنه جرى إسعاف المصابين الى المستشفى، وحالتهم العامة متوسطة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: "إن بلاغا ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة شرق عمان بقيام أحد الاشخاص وعلى إثر خلافات عائلية بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الاشرفية وإلقاء نفسه بعد ذلك من شرفة المنزل، حيث تم التحرك للمكان وجرى إسعاف الزوجة والفتاتين وهم قيد العلاج فيما تبين أن الزوج قد فارق الحياة وتم فتح التحقيق في هذا الخصوص".

في سياق متصل، أقدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بيرم الروسية، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول.