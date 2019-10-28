سر استخدام اللون الأحمر في صالات السينما

لربما لاحظت أن الستائر والمقاعد تكون باللون الأحمر عادة في صالات السينما. بحث فريق "سبوتنيك" في السر وراء اختيار هذا التصميم الداخلي.

واتضح أن هناك سببان رئيسيان الأول تاريخي والثاني متعلق بتركيب العين، وتعد إيطاليا أهم مركز لمسارح الأوبرا، ومنها بدأت دور الأوبرا بالتوسع في بقية أوروبا.

🎭 There are lots of exciting things on at the Royal Opera House next week...



👶Ballet dots

🎶The Magic Flute opens

💃Dance with The Royal Ballet

🎻Live at lunch



Will you be joining us? https://t.co/R2UwApWF8F pic.twitter.com/VDEsfEKN27 — Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) October 27, 2019

وامتاز دار الأوبرا الإيطالي بتصميمه الداخلي من مزيج بين اللونين الذهبي والأحمر واتبعت الدول الأوروبية نفس الديكور، ما عدا فرنسا التي استخدمت اللونين الذهبي والأزرق.

وفي وقت لاحق، عندما بدأت السينما بالانتشار وأصبحت الوسيلة الترفيبهية الأساسية، تم استبدال دور الأوبرا بصالات للسينما، واحتفظ المصممون بالديكور نفسه.

If Vienna is the world capital of classical music, this building is the throne room, one of the planet's premier houses of music. 🎶



Learn more about the Vienna State Opera house: https://t.co/S1L3nFSv4m pic.twitter.com/DSgUQArVpo — Rick Steves' Europe (@KeepOnTravelin) October 25, 2019

والسبب الثاني، أن اللون الأحمر يقع في نهاية الطيف المرئي من الضوء ويبلغ طول موجته بين 625-740 نانومتر، ولهذا يصعب رؤيته في ظروف الإضاءة الخافتة.

وبذلك عندما تكون الستائر والمقاعد في صالة السينما حمراء اللون وحين تخفيف الإضاءة يصبح المسرح أغمق مما يكون عليه إن كان لون المقاعد زرقاء أو خضراء على سبيل المثال.