رد غير متوقع من مي سليم بعد تشبيهها هي وشقيقتها بالسفاحتين ريا وسكينة

أحدثت صورة شاركتها الفنانة المصرية، مي سليم، مع جمهورها، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي تضمها إلى جانب شقيقتها الفنانة ميس حمدان في فترة الطفولة.

وفيما انهالت التعليقات الإيجابية على الصورة، التي شاركتها مي سليم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فإن البعض سخر منها، إذ شبههما أحد المعلقين بالسفاحتين المصريتين ريا وسكينة.

وعلى عكس توقع غالبية متابعي مي سليم بغضبها وضيقها من التعليق، فإن المطربة والممثلة المصرية ردت على من شبهها وشقيقتها بريا وسكينة بكلمة "أوي"، في إشارة منها إلى أنها توافقه الرأي.

يشار إلى أن مي سليم وميس حمدان من أصول أردنية، ولديهما شقيقة ثالثة هي دانا حمدان.

لقد كان بإمكاننا قتل كل نساء مصر إلا اننا تركنا بعضا منهن لتعلموا لما كنا نقتلهن

من أقوال العظماء

ريا وسكينه pic.twitter.com/omcMfdmSOk — سَمـ إبن ــعانْ (@Peter_Samaan) October 27, 2019

وتعتبر ريا وسكينة هما الشقيقتان الأشهر فى تاريخ الجريمة المصرية، اللتان ارتكبتا العديد من الجرائم بمسقط رأسهما، محافظة الإسكندرية، وتم تقديم قصتهما في العديد من الأعمال الفنية.