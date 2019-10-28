رد غير متوقع من مي سليم بعد تشبيهها هي وشقيقتها بالسفاحتين ريا وسكينة

وفيما انهالت التعليقات الإيجابية على الصورة، التي شاركتها مي سليم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فإن البعض سخر منها، إذ شبههما أحد المعلقين بالسفاحتين المصريتين ريا وسكينة.
وعلى عكس توقع غالبية متابعي مي سليم بغضبها وضيقها من التعليق، فإن المطربة والممثلة المصرية ردت على من شبهها وشقيقتها بريا وسكينة بكلمة "أوي"، في إشارة منها إلى أنها توافقه الرأي.
View this post on Instagram
انا و ميس 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @maishamdanoff الأستاذة دانا شكرا 🤣🤣🤣🤣 @dhamdanofficial
يشار إلى أن مي سليم وميس حمدان من أصول أردنية، ولديهما شقيقة ثالثة هي دانا حمدان.
لقد كان بإمكاننا قتل كل نساء مصر إلا اننا تركنا بعضا منهن لتعلموا لما كنا نقتلهن— سَمـ إبن ــعانْ (@Peter_Samaan) October 27, 2019
من أقوال العظماء
ريا وسكينه pic.twitter.com/omcMfdmSOk
وتعتبر ريا وسكينة هما الشقيقتان الأشهر فى تاريخ الجريمة المصرية، اللتان ارتكبتا العديد من الجرائم بمسقط رأسهما، محافظة الإسكندرية، وتم تقديم قصتهما في العديد من الأعمال الفنية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)