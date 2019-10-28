طبيب سعودي يوضح العلاقة بين تناول البنزين وتسوس الأسنان

كشف طبيب سعودي حقيقة ما يعتقده البعض، بأن وضع البنزين في الفم، يمكن أن يقي من تسوس الأسنان.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، ردا على سؤال لشخص قال إن "ابنته تشرب البنزين لعلاج تسوس الاسنان فهل تصرفه صحيح؟".

ورد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بأن ذلك يمثل اعتقادا خاطئا، مشيرا إلى أن البنزين سريع الامتصاص، ويسبب التهاب الرئة، وهبوط القلب ومن ثم توقفه.

س:أب اعطى ابنته تشرب البنزين لعلاج تسوس الاسنان فهل تصرفه صحيح؟



ج:بل خاطئ

البنزين سريع الامتصاص

يسبب التهاب الرئه

هبوط القلب ومن ثم توقفه — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 26, 2019

وحذّر استشاري أمراض القلب، من تلك الخرافة، التي تقول إن تناول البنزين يعالج تسوس الأسنان.

وقال الطبيب السعودي في تغريدة أخرى، إن هناك علاقة بين العطس وتوقف القلب، موضحا أن العطس يمثل انعكاس عصبي ينشأ من بطان الأنف بإثارتها من خلال (الغبار، الفلفل، فيروس، منظفات)، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص لديهم نبضة بطينية مبكرة تعطي شعورا بتوقف القلب للحظة.