أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، محكما معتمدا لفض نزاع تجاري بين شركتين في جدة.

وقالت "المعبي" إنها تعتز باختيارها في هيئة تحكيم قضائية معتبرة شرعا، مقترحة إنشاء المزيد من مراكز التحكيم للاستفادة من خبرات وقدرات السعوديات في مجال التحكيم والوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت أنها انضمت إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية.

يشار إلى أن رباب المعبي حاصلة على ماجستير القانون التجاري، وهي سفيرة النوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 2014.