مالك الحزين يصطاد الأسماك بالطعم ..فيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطائر "مالك الحزين" أو طائر "البلشون"، وهو يرمي الطعم للأسماك على سطح البحيرة لتعتقد الأسماك أنه طعام وعند اقترابها يلتقطها البلشون ويبتلعها مباشرة.

و​ينتمي مالك الحزين إلى فصيلة بلشونيات، ويشبه كثيراً "طائر اللقلق"، ويعد أحد أشهر أنواع الطيور المهاجرة، يعيش طائر مالك الحزين في المياه التي لا تجري، مثل البحيرات والمستنقعات.

طائر البلشون معروف عنه أنه يقوم دائماً بوضع طُعم على سطح الماء لتعتقد الأسماك أنه طعام وعند اقترابها يلتقطها البلشون ليبتلعها مباشرة.pic.twitter.com/MaUG8m4gsN — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) October 29, 2019

ويعتمد في غذائه بشكل أساسي على الأسماك الصغيرة والحشرات والفئران والبرمائيات كالضفادع والزواحف، وهو يعتبر من الطيور الشرهة، ذا شهية كبيرة للطعام، يستهلك ثلاثة أضعاف وزنه من الطعام يومي.