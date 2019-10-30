سعودية ترقص بالنقاب في "موسم الرياض"... هذا ما حدث لها (فيديو)

وجهت النيابة العامة السعودية، تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام، لفتاة رقصت وهي مرتدية النقاب خلال إحدى فعاليات "موسم الرياض".

وانتشر مقطع فيديو للفتاة وهي ترقص وحولها مجموعة من الشباب والفتيات، ورفعت عباءتها لتظهر ساقيها وهي ترتدي بنطالا من الجينز، ليتم ضبط وإحضار الفتاة وحبسها.

وكان النائب العام السعودي قد وجه يوم السبت الماضي، بإلقاء القبض على فتاة أخلت بآداب وشروط الذوق العام.

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.