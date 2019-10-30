بالصور.. ناب ذهبي ينهي معاناة نمر

نجح أطباء في إجراء جراحة زرع ناب ذهبي لنمر ضخم، عوضا عن الأصلي الذي تلف وتسبب له في معاناة كبيرة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قرر الأطباء القيام بتلك الخطوة بعد اكتشافهم أن أحد أنياب النمر يعاني من شقوق كبيرة، وقد ينكسر في أي وقت.

وأجريت عملية تركيب الناب على مرحلتين، الأولى استغرقت نحو ساعتين، والثانية نحو ساعة ونصف.

Tiger who cracked her own tooth is fitted with a gold tooth implant

(https://t.co/q87GPybZ1G) pic.twitter.com/rmc5599t9g — 41 Strange (@41Strange) October 30, 2019

وقال الجراحون إن زراعة الناب الذهبي وتثبيته، كانت ضرورية لوقف معاناة النمر خلال تناول الطعام.

ومنح البيطريون النمر طعاما من اللحوم من دون عظام كإجراء احتياطي، حتى يستقر الناب في مكانه.

النمر ويدعى كارا، يبلغ من العمر 6 أعوام، وتم نقله لمركز متخصص في ألمانيا بعد مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا عام 2016.