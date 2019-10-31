فوائد مذهلة لتناول قشر الموز

غالبا ما يتم التخلص من قشر ثمرة الموز، في حين يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الإضافية والمعادن المفيدة.

قشر الموز ليس قابلا للأكل فقط، بل هو غني بعدد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية والدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية الأساسية، وفقا لموقع "هيلث لاين".

ويحتوي قشر الموز على ألياف تنظم عمليات الهضم، وتثبت مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة القلب

ويعمل البوتاسيوم على ضبط معدلات ضغط الدم، والحماية ضد هشاشة العظام، ويقلص من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويحتل الموز المرتبة الرابعة في صفوف المحاصيل الغذائية في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة، وهو غذاء أساسي وسلعة تصديرية في الوقت ذاته.

وتعد الهند أكبر مصدر للموز في العالم تليها الصين ثم الفلبين.