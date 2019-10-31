دون مساحيق تجميل... إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي لها، دون مساحيق التجميل.

وعلقت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد".

وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".

View this post on Instagram Hugs, kisses and lots of birthday wishes! 😘 #38yearsyoung A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Oct 30, 2019 at 4:35am PDT

ونشرت إيفانكا أيضا، مقطع فيديو لجميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين.

وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: "شكرا لك @alwaysivanka لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي. عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد".

إيفانكا ترامب سافرت إلى الكثير من الدول حول العالم خلال العام المنصرم من عمرها، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض، برنامج يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.