بالفيديو.. هيفاء وهبي تفاجئ معجبيها بإطلالة جديدة كليا

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجميع باعتمادها إطلالة بشعر جديد، وذلك في إعلان أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

وظهرت هيفاء وهبي في الإعلان شقراء، إلى جانب كلا من الممثلين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، اللذان يشاركها بطولة الفيلم.

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.

يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".