بالفيديو.. هيفاء وهبي تفاجئ معجبيها بإطلالة جديدة كليا

وظهرت هيفاء وهبي في الإعلان شقراء، إلى جانب كلا من الممثلين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، اللذان يشاركها بطولة الفيلم.
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#أشباح_اوروبا #مين_يقدر_عليهم #قريباً #RenegadesOfEurope @haifawehbe @fishawyofficial @moustfakhater
وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.
وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.
يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".
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