ديزني تحتفل بالذكرى الثلاثين لإطلاق فيلم "حورية البحر" بآخر جديد... فيديو

وتقدم الشركة الفيلم الجديد احتفالا بالفيلم الكلاسيكي الذي قدم قبل ثلاثين عاما مغامرة ساحرة تحت سطح البحر، وأعلنت شركة "ABC" المساهمة بإنتاج الفيلم الجديد أنه "سيتم دمج العروض الموسيقية الكرتونية مع العروض الحية والمرصعة بعدد كبير من النجوم، وسيحتوي هذا التنسيق الهجين الذي لم يسبق له مثيل على مجموعات وأزياء صممت بشكل جميل، مع موسيقى من فيلم الرسوم المتحركة الأصلي".

سيبث الفيلم الجديد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ (8:00 - 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مباشرة على تطبيق" ABC " حيث يمكنك مشاهدة الفيلم من خلال هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي عبر نظامي "iOS و Android" وعلى " ABC.com " ومن خلال الأجهزة المتصلة بـ " Roku و AppleTV و Amazon Fire TV".