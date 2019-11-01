بالفيديو والصور... بث مباشر على "فيسبوك" لاستئصال ورم من دماغ شابة

وتمكنت الشابة من البقاء مستيقظة خلال خضوعها للجراحة، وكانت تتحدث إلى الأطباء أثناء العملية، فيما كان أشخاص من أنحاء العالم يشاهدونها في البث المباشر، بحسب ما نشرته صحيفة "أ ف ب".

وتابع أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم الأطباء، وهم يزيلون الورم من دماغ جينا شاردت خلال مقطع فيديو مدته 40 دقيقة وهو جزء من العملية.

وظهرت شاردت البالغة من العمر 25 عاما في المقطع وهي تتحدث مع الأطباء، فيما يجرون لها الجراحة الدماغية.

Doctors live-stream awake brain surgery on Facebook https://t.co/hGJLD12pSH pic.twitter.com/lxQwYc5jkN — Scripps National News (@ScrippsNational) October 31, 2019

وكانت شاردت أصيبت بجلطة إثر تورم أوعية دماغية في الفص الصدغي الأيسر أثر في قدرتها على التحدث، وفق لما قاله نيمش باتل رئيس مركز "ميثوديست دالاس الطبي" لوكالة "فرانس برس".

وظلت الشابة الأمريكية مستيقظة عندما فتحت جمجمتها حتى يتمكن الأطباء من التأكد من أنهم لن يتسببوا في أي ضرر للأجزاء التي تتحكم في قدرتها على النطق، كما طلبوا منها أن تقول كلمات مختلفة لرسم "خريطة" لدماغها.

وأضاف باتيل أنها أرادت استخدام هذه التجربة لتثقيف المشاهدين من خلال البث المباشر من حساب المستشفى على "فيسبوك".